İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, kadrosunun deneyimli stoperi David Alaba ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladı.

33 yaşındaki Avusturyalı savunmacının başkentteki serüveni, içinde bulunulan sezonun bitmesiyle birlikte resmen tamamlanacak.

Madrid temsilcisinden yapılan duyuruda, oyuncuyla mutabakata varıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid ve David Alaba, mevcut sezonun sonunda kulübümüzdeki oyunculuk kariyerine son verme konusunda anlaşmaya vardı."

İspanyol devi, tecrübeli futbolcunun beyaz formayla geçirdiği yıllara da değindi. Açıklamanın devamında şu satırlara yer verildi:

"Real Madrid, tarihimizin en başarılı dönemlerinden birine imza atan takımın parçası olan oyuncuya şükranlarını sunar. David Alaba, 5 sezonda 131 maçta formamızı giydi ve bu süre zarfında 11 kupa kazandı."

5 SEZONDA 11 KUPA

Alaba, Madrid temsilcisi formasıyla sahaya çıktığı 5 sezon boyunca 131 maçta görev aldı.

Avusturyalı stoper, bu süreçte takımıyla birlikte 11 kupanın sahibi oldu ve kulübün son dönemdeki başarılı kadrosunun önemli parçalarından biri olarak kayıtlara geçti.