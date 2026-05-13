Yeniçağ Gazetesi
13 Mayıs 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
Real Madrid'de Arda Güler rüzgarı: Milli yıldız başarıya doymuyor

Real Madrid’de Arda Güler rüzgarı: Milli yıldız başarıya doymuyor

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’de gösterdiği başarılı performansın ardından nisan ayının futbolcusu seçildi. Genç oyuncu, özellikle Bayern Münih karşısında attığı gollerle dikkat çekerken sezon istatistikleriyle de öne çıktı.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Arda Güler, Real Madrid’de nisan ayının en başarılı oyuncusu seçildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusunun geçtiğimiz ay forma giydiği 5 karşılaşmada ortaya koyduğu performansla ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih karşısında kaydettiği 2 golün ödül sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

21 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm organizasyonlarda 50 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
