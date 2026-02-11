Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınında gündeme taşındı. Genç oyuncunun son dönemdeki süre belirsizliği ve sahada yaşadığı erken değişiklikler nedeniyle rahatsızlık duyduğu iddia edildi. Genç yıldızı, Fenerbahçe'ye kazandıran eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci de açıklamalarda bulundu.
Arda Güler Real Madrid'e patladı: Artık dayanamadı, resti çekti
Arda Güler, Real Madrid’de süre belirsizliği ve erken oyundan çıkmalar nedeniyle rahatsızlık yaşıyor; genç futbolcunun memnuniyetsizliği kulüp yönetimine iletildi, ayrılık ihtimali gündemde.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Süre Konusunda Rahatsız
Elnacional’de yer alan habere göre Arda, ilk 11 başladığı maçlarda 90 dakikayı tamamlayamadığı zaman huzursuzluk yaşıyor. Oyuncunun bazen sahadan alınırken yüz ifadesiyle tepkisini gösterdiği belirtildi.
Soyunma Odası Gergin
Haberde, Arda’nın Real Madrid soyunma odasında sürekli eleştirilerin hedefi olmaktan mutsuz olduğu, neden nadiren 90 dakika sahada kaldığını anlamakta zorlandığı ifade edildi. Genç futbolcunun, oyundan çıkarılırken takım arkadaşlarının tepkisiz kalmasından dolayı rahatsız olduğu öne sürüldü.
Takım Yemeğinde Bile Fark Edildi
Real Madrid kadrosunun bir akşam yemeğinde bir araya geldiği sırada, Arda’nın yemekten ilk ayrılan isimlerden biri olduğu bildirildi.
Aynı şekilde Andriy Lunin, Antonio Rüdiger ve Ferland Mendy de yemekten erken ayrılanlar arasındaydı.
Ayrılık İhtimali
Haberde Arda Güler’in memnuniyetsizliğini kulüp başkanı Florentino Pérez’e ilettiği ve süre sorunları devam ederse ayrılığı düşünebileceği öne sürüldü. Real Madrid cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Arda Güler’i Fenerbahçe’ye kazandıran eski scout şefi Serhat Pekmezci, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekmezci, genç yıldızın İspanyol devinde ciddi bir “mobbing” ile karşı karşıya olduğunu iddia etti.
Serhat Pekmezci: Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı.