Sezonu kupasız kapatmaya hazırlanan Real Madrid’de teknik direktör Alvaro Arbeloa ile bazı futbolcular arasında kriz yaşandığı iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre takım içinde iletişim problemleri yaşanırken, bazı oyuncuların Arbeloa ile konuşmadığı öne sürüldü.

TAKIM İÇİNDE GERGİNLİK İDDİASI

Marca’nın haberine göre, Real Madrid’de sezonun kritik döneminde soyunma odasında bölünmüş bir atmosfer oluştu. Şampiyonluk yarışında büyük ölçüde geride kalan İspanyol devinde, futbolcular arasındaki anlaşmazlıkların da gün yüzüne çıktığı ifade edildi.

Haberde, “Takım sezonun en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Artık şampiyonluk için gerçekçi bir ihtimal kalmadı ve grup içinde giderek daha fazla bölünmüş bir yapı oluştu.” ifadelerine yer verildi.

ARBELOA İLE İLETİŞİM KOPMUŞ DURUMDA

İspanyol basınına göre yaşanan baskı ve kötü sonuçların ardından bazı futbolcuların teknik direktör Alvaro Arbeloa ile iletişimi tamamen kestiği belirtildi.

Haberde, “Baskının ve yıpranmanın zirveye ulaştığı ortamda altı futbolcu Arbeloa ile konuşmuyor.” denildi.

ARDA GÜLER O LİSTEDE YOK

İspanyol medyasında yer alan iddialara göre Arbeloa ile sorun yaşayan futbolcuların Rudiger, Tchouameni, Valverde, Carvajal, Asencio ve Ceballos olduğu öne sürüldü.

Milli futbolcu Arda Güler’in ise adı geçen isimler arasında yer almaması dikkat çekti.