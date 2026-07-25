Real Madrid, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken genç yetenek Yan Diomande için önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, genç futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Transferin tamamlanabilmesi için şimdi gözler kulüpler arasındaki görüşmelere çevrildi.
LEİPZİG'E YENİ TEKLİF HAZIRLANIYOR
Haberde, Real Madrid'in transferi sonuçlandırmak amacıyla Leipzig'e yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Madrid ekibi genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.