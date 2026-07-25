Real Madrid, yaz transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken genç yetenek Yan Diomande için önemli bir aşamayı geride bıraktı.

Milli oyuncu Arda Güler'e takım arkadaşlarından ihanet iddiası: Fransız gazeteci tek tek açıkladıMilli oyuncu Arda Güler'e takım arkadaşlarından ihanet iddiası: Fransız gazeteci tek tek açıkladıSpor

Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, genç futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Transferin tamamlanabilmesi için şimdi gözler kulüpler arasındaki görüşmelere çevrildi.

Real Madrid, Yan Diomande transferinde sona yaklaştı - Resim : 2

LEİPZİG'E YENİ TEKLİF HAZIRLANIYOR

Haberde, Real Madrid'in transferi sonuçlandırmak amacıyla Leipzig'e yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Madrid ekibi genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.