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Suudi Kraliyet Divanı Danışmanı ve Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikh, 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonunun Türkiye'de düzenlenmesine verdiği destek nedeniyle Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Turki Al-Sheikh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya Süper Kupa'nın Türkiye'de gerçekleşmesini mümkün kılan kardeşim Bilal Erdoğan'a destek ve çabaları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Riyadh Season'ın Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle, İspanya Futbol Federasyonu ile Sela arasında imzalanan anlaşma kapsamında İstanbul'da düzenlenecek organizasyona sponsor olacağı da belirtildi.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Süper Kupa organizasyonu, Suudi Arabistan'ın eğlence sektörünü düzenleyen ve geliştiren Genel Eğlence Kurumu ile Riyadh Season'ın uluslararası spor etkinliklerindeki faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Organizasyonda Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad mücadele edecek. Karşılaşmalar, 2-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.