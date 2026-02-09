Yeniçağ Gazetesi
Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa'dan, Ronaldo - Mbappe kıyaslaması

Valencia deplasmanında kazanılan maçın ardından konuşan Arbeloa, Mbappe için övgü dolu sözler söyledi: “Cristiano gibi bir oyuncuyu bir daha göremeyeceğimizi düşünüyorduk, ama Kylian o seviyeye doğru ilerliyor."

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Real Madrid, Valencia karşısında bir kez daha zorlanırken galibiyet sonrası en çok konuşulan sözler teknik direktör Arbeloa’dan geldi. Mbappe’nin performansından son derece memnun olan genç teknik adam, Mbappe'yi, Cristiano Ronaldo ile kıyasladı ve bu benzetmeyi çekinmeden savundu.

“Kylian için artık sıfat kalmadı” diyen Arbeloa, Real Madrid TV’ye yaptığı açıklamada gülümseyerek şu ifadeleri kullandı:

“Cristiano gibi bir oyuncuyu bir daha göremeyeceğimizi düşünüyorduk ama Mbappe o yolda ilerliyor.”

Basın toplantısında da aynı görüşünü yineleyen Arbeloa, Mbappe’nin potansiyelinin hâlâ tavan yapmadığını vurguladı:

“Cristiano’yu neden geçmesin? Eğer biri bunu yapabilecekse, o Kylian’dır.”

Arbeloa, Mbappe'nin galibiyette fark yarattığını söyledi.

Mbappe için şu sözleri de söyledi:

“Cristiano’nun yaptıkları bir dönem uzaylı gibiydi. Kylian’ın önünde uzun bir yol var ama bu yolu yürüyecek tüm şartlara sahip.”

Arbeloa, genç savunmacı Alvaro Carreras’tan da bahsetti:

“Carreras’ın golü onun hücumdaki yeteneğini gösteriyor. Valencia’ya karşı yine çok kaliteli bir gol attı.”

Fransız yıldız, Valencia maçıyla beraber Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 31 maçta 38 gol atarken, 5 de asist yapmış oldu.

