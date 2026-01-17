Real Madrid'de sular bir türlü durulmuyor. Süper Kupa finalinin ezeli rakip Barcelona'ya kaybedilmesinin ardından Kral Kupası'nda son 16 turunda 2. Lig ekibine elenen Real Madrid'de taraftarlar ligde bugün Santiago Bernabeu'da oynanan Levante maçında oyunculara ve yönetime büyük tepki gösterdi.

Vinicius, Bellingham ve Mbappe'ye yoğun tepki

Karşılaşmanın kadrolarının sayıldığı anonsta kendi oyuncularını ıslıklayan Real Madrid taraftarlarının en yüksek sesle protesto ettiği isimlerin başında Vinicius geldi. Brezilyalı yıldızı Jude Bellingham ve Kylian Mbappe izledi.

'Florentino Perez istifa' tezahüratları

Bunun dışında en çarpıcı kısım ise taraftarların uzun süredir takımın başkanlığını yapan Florentino Perez'e istifa çağrısında bulunması oldu.

Maçın 5. dakikasında Perez için Santiago Bernabeu tribünlerinden istifa sesleri yükseldi.