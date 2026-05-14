Ezeli rakibi Barcelona'nın 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği El Clasico'nun ardından evinde oynadığı ilk maçta son sıradaki Real Oviedo'yu ağırlayan Real Madrid'de taraftarların tepkisi gündem oldu.

KUPASIZ SEZONUN FATURASI ÜÇ İSME KESİLDİ

Santiago Bernebeu'yu dolduran Real Madrid taraftarları kupası geçen sezonun faturasını özellikle üç isme kesti.

BERNABEU TRİBÜNLERİNDE PEREZ, MBAPPE VE VINICIUS'A TEPKİ

Tribünlerde geçtiğimiz günlerde seçim çağrısı yaparak görevi bırakmayacağını açıklayan Başkan Florentino Perez aleyhinde protestolar gözlemlenirken takımın yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. taraftarların ıslık tepkilerine maruz kaldı.

REAL MADRID'DE YAKIN DÖNEMİN EN BÜYÜK KAOSU

Florentino Perez'in ayrıca protokol tribününün önündeki bazı taraftarlarla tartıştığı anlar kameralara yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Real Madrid taraftarlarının bu tepkileri kulüpte son dönemde görülmemiş bir kaosun yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.