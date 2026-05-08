La Liga'nın 35'inci haftasında Barcelona ile deplasmanda oynayacağı El Clasico'nun hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de yaşanan kavga krizinin ardından karar verildi.

Dün antrenmanda kavga eden Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni hakkında para cezası kararı alındı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, iki oyuncuya da 500 bin Euro para cezası verildi.

REAL MADRID: 'OYUNCULAR BİRBİRLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid CF, dün oyuncularımız Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının ardından, her iki oyuncunun da bugün soruşturma yetkilisi huzuruna çıktığını duyurur.

Açıklama sırasında oyuncular yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdiler ve birbirlerinden özür dilediler.

Ayrıca kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediler ve her ikisi de Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirttiler.

Bu koşullar altında Real Madrid, her oyuncuya beş yüz bin euro tutarında para cezası uygulama kararı alarak ilgili iç prosedürleri sonuçlandırmıştır."