Real Madrid'den Michael Olise ile ilgilş çıkan transfer iddialarına yanıt geldi.

İspanyol devi, resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamayla Olise'nin temsilcisi ve çevresindeki kişilerle herhangi bir transfer görüşmesinin yapılmadığını belirtirken bu iddiaların Bayern Münih ile uzun yıllara dayanan saygı çerçevesindeki ilişkileriyle örtüşmediğini de vurguladı.

REAL MADRID'DEN OLISE AÇIKLAMASI

Real Madrid'den Olise iddialarına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Çeşitli medya organlarında yer alan, kulübümüzün Bayern Münih oyuncusu Michael Olise ile ilgilendiğine dair iddialara yanıt olarak, Real Madrid CF, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki herhangi bir kişiyle doğrudan veya dolaylı hiçbir temasının olmadığını belirtmek ister.

Real Madrid ayrıca, uzun yıllara dayanan karşılıklı saygı, iş birliği ve hayranlık geçmişine sahip olduğu Bayern Münih ile sürdürdüğü mükemmel kurumsal ilişkiyi vurgulamakta ve gerçekle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duymaktadır.

İki kulüp de her zaman güven ve karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki sürdürmüştür; bu durum, diğer hususların yanı sıra, diğer kulübe ait bir oyuncuya yönelik olası herhangi bir ilginin öncelikle iki kulüp arasında çözülmesi gerektiği yönündeki ortak inançta da yansımaktadır; bu, Bayern Münih ve Real Madrid arasındaki ilişkileri tarihsel olarak yöneten kurumsal sadakat ilkelerine uygundur."