Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen Sevilla'nın Brezilyalı stoperi Marcao, Real Madrid maçında sinirlerine hakim olamayarak gördüğü kırmızı kart sonrası ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında Jude Bellingham'a yaptığı müdahaleyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Marcao'nun, hakem Alejandro Muniz Ruiz'e küfür ve tehditler savurduğu ifade edildi.

Bunun sonucu olarak İspanya Futbol Federasyonu, Marcao'ya 6 maç men cezası verdi. Cezanın şu gerekçelerle verildiği açıklandı: "4 maç hakeme hakaret, 1 maç dördüncü hakemin yanında topa vurarak sportmenliğe aykırı davranış ve 1 maç da ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart."

Sevilla'da kaptanlardan biri olan 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı, bu davranışları nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak.