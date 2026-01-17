Real Madrid çalkantılı bir dönemde kritik bir galibiyetle üzerindeki kara bulutları biraz olsun dağıtmayı başardı.

Real Madrid Levante'yi 2-0 yendi

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından taraftarların Santiago Bernabeu'da hem oyunculara hem de yönetime yoğun tepki gösterdiği maçta Real Madrid Levante'yi 2-0 yenmeyi başardı.

Mbappe ve Raul'ün golleri tansiyonu düşürdü

İlk yarının golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından devre arasında protestolar yükselse de Kylian Mbappe'nin 57'de attığı penaltı golü ve ikinci yarıda oyuna dahil olan milli yıldız Arda Güler'in asistinde Raul'ün 65'te farkı 2'ye çıkarması tansiyonu düşürdü.

Arda Güler maçın adamı seçildi

Arda Güler 45 dakika süre almasına rağmen oyuna girdikten sonra gösterdiği etkili performansla maçın adamı seçildi.

Santiago Bernabeu tribünleri onu alkışladı

Karşılaşmada bir başka dikkat çeken detay ise Arda Güler'in birçok Real Madrid yıldızının yuhalandığı maçta devre arasında oyuna girerken alkışlanması oldu.

Real Madrid Arbeoa döneminin ilk galibiyetini aldı

Arbeola yönetiminde ilk galibiyetini alan Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken ligde küme hattında yer alan Levante ise 14 puanda kaldı.