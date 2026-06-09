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Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Atletico Madrid'e Julian Alvarez için 150 milyon Euro'luk resmi teklif sunulduğu duyuruldu.

ATLETICO MADRID 150 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİ REDDETTİ

Açıklamada, teklifin iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde yapıldığı belirtilirken Atletico Madrid'in öneriyi değerlendirdikten sonra teşekkür ederek reddettiği ifade edildi.

Atletico Madrid'in, Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki serbest kalma maddesine atıfta bulunarak pazarlığa kapıyı kapattığı aktarıldı.