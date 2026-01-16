Fenerbahçe'de sezon başında görevine son verilen ve apart topar Benfica'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho Real Madrid'e geri dönebilir.

PORTEKİZ'DE DE ESKİ DÖNEMLERİNİ ARATTI

Portekiz'de kendi seviyesini bulduğunu söylemesine rağmen başarısız bir tablo çizen Mourinho, Benfica'nın son bir haftada iki kupadan elenmesiyle birlikte eleştirilerin odağında yer alıyordu.

MOURINHO İÇİN REAL MADRID ŞANSI DOĞABİLİR

Buna rağmen yakın zamanda teknik direktör değişikliğine giden Real Madrid'de asıl planın Portekizli teknik adamı geri getimek olduğu öne sürülüyor.

Xabi Alonso döneminin kısa süre içerisinde sona ermesinin ardından göreve Alvaro Arbeloa'nın geçici süreliğine getirildiği ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in asıl adaylarını değerlendirmek için kendine zaman kazandırdığı ifade ediliyor. Ancak Real Madrid'in Kral Kupası'nda 2. Lig ekibi Albacate'ye elenmesiyle birlikte Perez'in teknik direktör seçimiyle ilgili tehlike çanları çalmaya başladı.

PEREZ'İN GÖNLÜNDE MOURINHO YATIYOR

Florentino Perez'in gönlünde yatan teknik adamın Jose Mourinho olduğu ve ikinci kez bu görevi ona teslim etmeye can attığı iddiası İspanyol basınında yer buldu.

El Partidazo de COPE programında konuşan gazeteci Alfredo Relano, Real Madrid'in son durumuyla ilgili yaptığı analizde "Sanırım nihai hedefleri Mourinho'yu geri getirmek." ifadelerini kullandı.

Florentino Perez'in yapı, düzen ve liderlik açısından bugüne kadar gerçekten memnun kaldığı tek teknik direktörün Jose Mourinho olduğu belirten Relano, 'Geri dönerse şaşırmam.' dedi.

Son dönemde kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan Jose Mourinho'nun yeniden Real Madrid'in başına geçme olasılığının ortaya çıkması futbol dünyasında sürpriz bir gelişme olarak yorumlandı.