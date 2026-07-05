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İspanya La Liga devi Real Madrid, transfer dönemine damga vurmaya devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu getirdikten sonra kadrosunu baştan aşağı yenileyen eflatun-beyazlılar; Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate hamlelerinin ardından bu kez de sağ bek pozisyonunu Denzel Dumfries'le güçlendirdi.

Real Madrid, İtalya’nın köklü kulüplerinden Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan temsilcisiyle her konuda anlaşmaya varıldığı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile 30 Haziran 2030 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

2021-2022 sezonunda PSV'den Inter'e katılan Denzel Dumfries, İtalyan ekibinde geçirdiği 5 sezonda 207 karşılaşmada forma giydi. Hollandalı sağ bek, bu süreçte 27 gol atıp 28 asist üretirken, ikisi Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa sevinci yaşadı.