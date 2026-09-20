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Real Madrid'de Federico Valverde'nin yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontroller tamamlandı. İspanyol kulübü, yıldız futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

VALVERDE'NİN SAKATLIĞI BELLİ OLDU

Real Madrid tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekibinin gerçekleştirdiği tetkikler sonucunda Federico Valverde'nin sol ayak bileğinde ileri derecede travma teşhis edildiği belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun tedavi ve iyileşme süreci yakından takip edilecek. Valverde'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin ise henüz resmi bir süre açıklanmadı.

Real Madrid'in önümüzdeki süreçte oyuncunun durumuna göre yeni bir bilgilendirme yapması bekleniyor.