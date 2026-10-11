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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup ederek puanını 18'e yükseltti. Eflatun-beyazlılar, 24 puanla zirvede bulunan Barcelona takibini sürdürdü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kalırken yüzde 90 pas isabet oranıyla mücadele etti.

Maçın ardından Real Madrid'in eski golcülerinden Fernando Morientes, Arda Güler'in sahadaki rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

MOURINHO'NUN ARDA GÜLER PLANINA KARŞI ÇIKTI

Real Madrid formasıyla 272 maçta 100 gol kaydeden Morientes, teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler'i gelecekte daha geride oynatma düşüncesine karşı çıktı.

Portekizli teknik adamın daha önce milli futbolcuyla ilgili yaptığı, "Modric ve Bernardo Silva'da olduğu gibi Arda'nın da kariyeri ilerledikçe daha geride oynayacağını düşünüyorum" açıklamasını hatırlatan Morientes Arda Güler'in asıl etkisini hücumun üçüncü bölgesinde gösterebileceğini savundu.

'ARDA GÜLER'İN ORADA İŞİ YOK'

Milli futbolcunun oyun kurulumunda geride kullanılmasını doğru bulmadığını belirten Fernando Morientes şunları söyledi:

"Xabi Alonso döneminde de Arda Güler'in topu geriden çıkaran oyuncu olması gerektiği söyleniyordu. Ancak onun orada işi yok. Arda, hücumun üçüncü bölgesinde oynaması gereken bir futbolcu.

Yaratıcı, yetenekli, son pası verebilen ve iyi şut çekebilen bir oyuncu. Ben onu forvetlere yakın görmeyi seviyorum.

Arda bu maçta ilk bölümde sağ kanatta oynadı ancak hatlar arasında görev almak için sürekli merkeze yaklaştı, sonrasında Valverde sağ kanada Arda ise merkeze geçti.

Son pası verme konusunda takımın en yaratıcı oyuncusu o. Onun gibi bir oyuncuyu geride oynatamazsınız!"