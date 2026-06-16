İspanya La Liga ekibi Real Madrid, savunmanın deneyimli ismi Antonio Rüdiger'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulüp, 33 yaşındaki Alman futbolcuyla anlaşmasını yenileyerek geleceğe yönelik planını netleştirdi.
KADRO PLANLAMASI HIZLANDI
Başkent temsilcisinde, başkanlık seçiminin ardından kadro çalışmaları ivme kazandı.
Yönetim, bu kapsamda attığı ilk adımlardan birini tecrübeli savunmacıyla yapılan sözleşme uzatımıyla hayata geçirdi.
Real Madrid forması altında bugüne kadar 182 müsabakada görev alan Rüdiger, sahada toplam 14 bin 652 dakika kaldı.
Alman oyuncu bu süre zarfında 8 gol kaydederken 4 de asistlik performans ortaya koydu.