Ara transfer dönemi kapanmadan kadrosunu orta saha takviyesiyle güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY'IN SERGI ALTIMARA İÇİN YAPTIĞI KİRALAMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Sarı Kırmızılılar, La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen 24 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergi Altimara'yı gündemine aldı.

A Spor'dan Emre Kaplan'ın haberine göre; Galatasaray'ın Sergi Altimara için Real Betis'e yaptığı ilk teklif Endülüs kulübünün oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmaması nedeniyle reddedildi.

DURSUN ÖZBEK KARAR AŞAMASINDA: İKİ SEÇENEK VAR

Transfer sürecinin Başkan Dursun Özbek'in vereceği karara göre şekilleneceği belirtilirken Real Betis'in yalnızca bonservis ve zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine açık olduğu kaydedildi.

Ayrıca Real Betis'in Sergi Altimara için Galatasaray'dan istediği bonservis bedelinin ise 18 milyon Euro olduğu aktarıldı.

BARCELONA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ, REAL BETIS'TE PARLADI

Barcelona altyapısından yetişen ve 2023'te 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Getafe'den transfer olduğu Real Betis'te bu sezon 26 maçta forma giyerek istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sergi Altimara takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre; piyasa değeri 20 milyon Euro olan Sergi Altimara'nın Real Betis ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.