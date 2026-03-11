UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano, Samsunspor’a konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, rakipleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

INIGO PEREZ SOTO: 'NEREDEN GELDİĞİMİZİ BİLİYORUZ'

Samsunspor’un güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Soto, “Samsunspor çok potansiyel bir ekip. Buraya kadar geldiler. Öncelikle kendimize bakmamız gerekiyor. Nereden geldiğimizi biliyoruz, potansiyelimizi biliyoruz.” dedi.

'BU TİP SAHALARA ALIŞIĞIZ'

İspanyol teknik adam, Samsun’daki atmosferin zor olacağını belirterek dikkat çeken bir ifade kullandı.

Soto, “Yarınki atmosfere oyuncularımız hazır. Bu tip sahalara alışığız. Grup aşamasında bu zorlukları gördük. Yarın cehennem gibi olacak ama heyecanlıyız ve bunun için hazırlıklıyız.” şeklinde konuştu.

'TAKIMIMA ÇOK GÜVENİYORUM'

Takımına güvendiğini belirten Soto, “Samsunspor’un yapacağı değişikliklere karşı etkili olacağımızı düşünüyorum. Takımıma çok güveniyorum. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca bazı sakat oyuncuların bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini de sözlerine ekledi.

TREJO: 'ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Rayo Vallecano’nun deneyimli oyuncularından Oscar Trejo da Samsunspor deplasmanının zor geçeceğini söyledi.

Trejo, “Bu elemede olduğum için mutluyum. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Buraya kadar gelmek için çok çalıştık. Yarın iyi mücadele edeceğiz.” dedi.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.