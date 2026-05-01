UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano, sahasında Strasbourg’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

RAYO VALLECANO TEK GOLLE KAZANDI

Vallecas Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken, maçın kilidi ikinci yarı çözüldü. Ev sahibi ekipte Alemao, 54. dakikada kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Strasbourg’un beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Rayo Vallecano sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

GÖZLER RÖVANŞ MÜCADELESİNDE

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Turu geçen ekip, yarı finalde Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.