Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda

Fransa'dan hareket eden tren; Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan hatlarını takip ederek Türkiye'ye giriş yapacak. Bu yılın ilk seferini Mayıs ayı sonunda tamamlayan tarihi katarlar, ikinci tur için Eylül sonunda yeniden rotayı İstanbul'a kıracak.