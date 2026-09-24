Yeniçağ Gazetesi
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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa'nın tarihi ve simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express'in yılın ikinci seferi kapsamında 30 Eylül'de İstanbul'a ulaşacağını açıkladı. Tren, kentte iki gece konakladıktan sonra rotasını yeniden Avrupa'ya çevirecek.

Kaynak: DHA
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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkezi İngiltere'de bulunan Belmond firması bünyesinde işletilen tarihi trenin Paris-İstanbul güzergahındaki sefer detayları paylaşıldı.

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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 2

Fransa'dan hareket eden tren; Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan hatlarını takip ederek Türkiye'ye giriş yapacak. Bu yılın ilk seferini Mayıs ayı sonunda tamamlayan tarihi katarlar, ikinci tur için Eylül sonunda yeniden rotayı İstanbul'a kıracak.

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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 3

BAKIRKÖY VE HALKALI GARI'NDA OPERASYONEL SÜREÇ

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre Venice Simplon Orient Express, 30 Eylül saat 08.00'de Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra aynı gün saat 17.40'ta Bakırköy Garı'na ulaşacak. Yolcuların tahliyesinin ardından tren, saat 19.10'da teknik bakımlar ve operasyonel işlemler için Halkalı Garı'na çekilecek.

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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 4

İki gece boyunca Halkalı’da konaklayacak olan tren, yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Garı'na yanaşacak ve 2 Ekim saat 12.00'de hareket ederek saat 22.05'te Kapıkule'den çıkış yapacak.

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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 5

MACARİSTAN KAYNAKLI ÖZEL TREN SEFERLERİ DE SÜRÜYOR

Avrupa’dan Türkiye'ye düzenlenen diğer demir yolu turlarına da değinen Bakan Uraloğlu, Macaristan merkezli MAV Passenger Transport Co. tarafından Venedik, Paris ve Roma kalkışlı İstanbul seferlerinin devam ettiğini aktardı.

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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 6

2026 yılı için planlanan 6 özel turdan üçüncüsünün Venedik üzerinden İstanbul'a ulaştığını belirten Uraloğlu; Ekim ayı içerisinde Paris'ten iki, Roma'dan ise bir özel tren turunun daha İstanbul'a geleceğini bildirdi.

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Rayların efsanesi Orient Express İstanbul yolunda - Resim: 7
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