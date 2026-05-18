Adana merkezli “yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan operasyonda 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde yürütülen operasyonlarda televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı, gözaltı sırasında polisler eşliğine götürülürken “Bir yanlış anlaşılma var” demişti.

Kütahyalı’nın emniyetteki 244 sayfalık ifadesine YENİÇAĞ ulaştı. Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı ile ortak hesaplarına gelen bir para MASAK tarafından şüpheli bulundu. Kütahyalı ifadesinde, Nagehan Alçı ile ilgili açıklama yaptı.

‘NAGEHAN ALÇI’YA GÖNDERDİĞİM TUTARLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU…’

Rasim Ozan Kütahyalı, Emniyet ifadesindeki eski eşi Nagehan Alçı ile ilgili ilk soruya “eski eşim olan Nagehan Alçı’ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır” diye yanıt verdi.

Çift, 3 Ekim 2023’te anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Bahsi geçen soruda 2024 yılında Rasim Ozan Kütahyalı’nın Nagehan Alçı’ya 269 bin TL gönderdiği anlaşıldı.

İşte o belge:

Rasim Ozan Kütahyalı’ya daha sonra 2020 yılında Nagehan Alçı ile evliyken ortak hesaplarından giden 513 bin TL’lik “şüpheli” olduğu değerlendirilen bir işlem soruldu.

“Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur.”

İşte o belge:

Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesinde eski eşi Nagehan Alçı’ya boşandıktan sonra gönderdiği paralar da MASAK incelemesinde yer aldı.

O işlemlerden bazıları şöyle: