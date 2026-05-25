Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: FETÖ'nün 1 doları gibi...

AKLANAN PARADAN YÜZDE 10 KOMİSYON

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında örgüt üyelerinin, aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. Kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının da Kapalı Çarşı ve Adana’daki kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kuryenin, parola gibi kullanılan 5 liralık banknotu gösterdiği kuyumcu ve döviz büro yöneticileri, kendi hesaplarına aklanıp gönderilen paraları nakit olarak bu kuryeye valizle teslim ettiği saptandı. Bu yöntemle milyonlarca liralık nakdin döviz, TL ve altına çevrilerek doğrudan örgüt liderine ulaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda el konulan ve kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.