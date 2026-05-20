Yasadışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın cezaevi değiştirildi.

Kütahyalı’nın Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nden İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne nakledildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda iktidara yakınlığı ile bilinen Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmıştı.

Bakan Akın Gürlek, 21 ilde 200 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık suç gelirinin finansal sistem içinde aklandığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Kütahyalı ve aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin gözaltı süresi uzatılmıştı. Ardından tutuklanmıştı.

Kütahyalı, milyonlarca liralık para transferleri karşısında eşinin hamileliğini öne sürüp serbest bırakılmayı talep etmiş; öte yandan 244 sayfalık ifade dosyasına yansıyan mal varlığı listesinde lüks araçlar ve İstanbul’daki gayrimenkuller dikkat çekmişti.