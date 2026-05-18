Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili çok önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 3 yıl önce Gürcistan'dan bir araç aldığı, ancak Türkiye'ye döndükten sonra aracın parasını ödemediğini iddia etti.

Ağırel, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Gürcistan’dayken arabayı aldığı kişiye, “sınırdan geçince parasını vereceğim” dediğini ancak Türkiye’ye dönünce aracın ücretini vermediğini öne sürdü.

Araç sahiplerinin Nagehan Alçı'ya ulaşıp durumu anlattığını belirten gazeteci Ağırel, Alçı’nın “Kapıda böyle bir araç var” demesi üzerine araç sahibinin polis ekipleriyle birlikte Kütahyalı’nın evinin bahçesine gittiğini anlattı.

Öte yandan Türkiye'ye getirilen Gürcistan plakalı araca sahte plaka takılarak "change" işlemi yapıldığını ve Kütahyalı'nın polis koruması sayesinde bu sahte plakalı araçla denetimlere takılmadan rahatça gezdiği öne süren Ağırel, Bu durumun birden fazla kez yapıldığı, benzer şekilde parasız getirilen kaçak bir Jaguar aracın daha olduğunu iddia etti.