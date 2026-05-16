Yasadışı bahis ve kumar terörünün uyuşturucu kadar büyük bir toplumsal tehdit olduğunu belirten gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet gazetesindeki son yazısında bu kirli çarka vurulan en büyük neşterin detaylarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duruşu sonrası hız kazanan operasyonların son ayağı Adana’da patlak verdi.

DEV OPERASYONDA ŞOKE EDEN DETAY: EMNİYET, BANKA VE YARGI ÜÇGENİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 ilde 228 adrese gerçekleştirdiği baskınlarda adeta devletin ve finansın kılcal damarlarına sızmış bir yapı deşifre edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 198 şüpheli arasında üç banka yöneticisi, sekiz Emniyet personeli ve dört avukatın bulunması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Operasyonun finansal ayağına indirilen darbede ise üç elektronik para/ödeme kuruluşu, Adana’da faaliyet gösteren üç kuyumcu ve bir döviz bürosuna kayyım atanarak el konuldu. Suç örgütünün servetine yönelik tedbirler kapsamında 221 taşınmaz, 120 lüks araç ve üç tekneye el konulurken, zehir saçan 8 bin 500 yasadışı bahis sitesine erişim engeli getirildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI (ROK) ADANA YOLCUSU: MASAK RAPORU SIZDI

Ağırel’e göre operasyonun medya dünyasını sarsan en çarpıcı gelişmesi ise Ergenekon ve Balyoz kumpas dönemlerinin algı mimarlarından Rasim Ozan Kütahyalı’nın (ROK) İstanbul’daki ikametinden gözaltına alınarak Adana’ya sevk edilmesi oldu.

Soruşturma dosyasına giren MASAK verilerine göre; örgütün "kasa hesabı" olarak kullandığı değerlendirilen 11 ayrı şahıstan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin TL para girişi yapıldığı, buna karşılık 1 milyon 472 bin TL çıkış olduğu belirlendi. Ayrıca Sipay, Fzypay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik gibi altı farklı e-para kuruluşundan da yine ROK’un hesaplarına aynı dönemde 35 milyon 201 bin TL aktarıldığı saptandı.

Adana’da adliye girişinde muhabirlerin sorularına "Hesaplarımda böyle bir hareket yok, yanlışlık oldu" savunması yapan Kütahyalı'ya sert tepki gösteren Ağırel, geçmişi hatırlattı: “İftira, sahte belge gibi iddiaları televizyon ekranlarında kesinleşmiş mahkeme kararı edasıyla dile getirirken “Acaba bir yanlışlık olmuş mudur?” diye sordu mu? Hayır. Şimdi ise bir yanlışlık olduğundan bahsediyor. Şimdi biz çıkıp ROK’un bir zamanlar şehit olan Ali Tatar, Cem Aziz Çakmak, Kuddusi Okkır, Kaşif Kozinoğlu, İlhan Selçuk, Türkan Saylan gibi isimler için konuştuğu gibi konuşacak, iftiralar atacak Fethullahçı terör örgütünün aparatı olacak değiliz” dedi.

HACİM KORKUNÇ: 100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLAR ŞÜPHELİ TRAFİK

Murat Ağırel, kamuoyunun sadece ROK ismine kilitlenerek operasyonun asıl devasa boyutunu gözden kaçırmaması gerektiği konusunda uyardı. Siber uzmanların tespitlerine göre şebeke; özel yazılım altyapıları, panel sistemleri, sanal POS ağları ve e-para kuruluşları üzerinden kurduğu illegal mekanizmayla parayı transfer etmiş; kuyumcu ve döviz büroları üzerinden de aklama (katmanlandırma) işlemi yürütmüş.

Mali incelemeler sonucunda bu çarktan dönen paranın yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli hareket olduğu belgelendi. Geçtiğimiz hafta yapılan bir diğer operasyonda da aylık 1 milyar dolarlık hacim tespit edildiğini hatırlatan Ağırel, " Ben yasadışı bahis sisteminin hacmi 100 milyar dolardan fazla dediğimde bana inanmayan ve dalga geçen çok bilmişler umarım şimdi görüyordur” dedi.

BU BİR TOPLUMSAL TEMİZLİK OPERASYONUDUR

Yasadışı bahis çarkının sadece basit bir kumar organizasyonu olmadığının altını çizen Ağırel, bu yapının medya gücüyle yasallaştırılmaya çalışılan, sosyal medya fenomenleriyle tabana yayılan ve spor dünyası üzerinden gençlerin kanını emen devasa bir karapara düzeni, yani "KİRLİ BİR ÇARK" olduğunu vurguladı.

Daha önce adları benzer soruşturmalara karışan Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz ve diğer sosyal medya fenomenlerinin tesadüf olmadığını belirten deneyimli gazeteci; meselenin sadece site sahipleri değil, bu işin reklamını yapan, normalleştiren ve nemalanan ekran yüzleri olduğunu ifade etti. Ağırel, unvanına, popülaritesine ve siyasi ilişkilerine bakılmaksızın bu bataklıktaki herkesin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek operasyonların kararlılıkla sürmesi çağrısında bulundu.