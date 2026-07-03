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Kaynak: AA

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Tlaib, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirerek, "Bugün İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımın başlamasının 1000. günü." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteği eleştiren Tlaib, Filistinlilerin hükümetinin desteğiyle saldırılara maruz kaldığını savundu. İsrail'i "apartheid rejimi" olarak tanımlayan Tlaib, "Artık tam kapsamlı bir silah ambargosuna ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasına ihtiyaç var. Özgür Filistin." mesajını paylaştı.