Galatasaray ile yollarını ayıran Yusuf Demir’in yeni takımı belli oldu. Genç futbolcu, altyapısından yetiştiği ve daha önce forma giydiği Rapid Wien’e geri döndü.

RAPİD WIEN'DEN DUYURU GELDİ

Avusturya ekibi Rapid Wien, Yusuf Demir’in yeniden kadroya katıldığını resmi kanallardan açıkladı. Yapılan duyuruda, oyuncuyla 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

GALATASARAY'DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALMIŞTI

2022 yılında Rapid Wien’den Galatasaray’a transfer olan Yusuf, beklentinin altında kaldı. Sarı-kırmızılı formayla toplam 26 maçta görev alan genç futbolcu, bu süreçte 2 gol atıp 2 asist yaptı.

RAPID WIEN'DE PARLADI

Yusuf Demir, Rapid Wien'de gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına girmişti. Genç futbolcu, bir dönem Barcelona'da da kiralık olarak forma giydi.