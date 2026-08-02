Eintracht Frankfurt, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Daha önceki transfer dönemlerinde Galatasaray'ın da gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerini Almanya'da sürdürme kararı aldı.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Alman ekibi, Raphael Onyedika ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Transfer için Eintracht Frankfurt'un, Belçika temsilcisi Club Brugge'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Raphael Onyedika, geride kalan sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.
Nijeryalı orta saha bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 2 de asist yaparak takımına skor katkısı verdi.