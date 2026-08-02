Eintracht Frankfurt, Club Brugge forması giyen Nijeryalı orta saha Raphael Onyedika'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Daha önceki transfer dönemlerinde Galatasaray'ın da gündemine gelen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerini Almanya'da sürdürme kararı aldı.

Raphael Onyedika'nın yeni adresi resmen açıklandı - Resim : 1

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Alman ekibi, Raphael Onyedika ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transfer için Eintracht Frankfurt'un, Belçika temsilcisi Club Brugge'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

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GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Raphael Onyedika, geride kalan sezonda Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı.

Nijeryalı orta saha bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 2 de asist yaparak takımına skor katkısı verdi.