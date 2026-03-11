“Lütfen”, “Pişman”, “Mahvettim” ve “İmdat” gibi hit parçalarla adından söz ettiren genç rapçi, hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınması ve testinin pozitif çıkmasıyla konuşulan Çakal, bu kez sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya hesaplarında yayılan “Amerika’da AIDS’e yakalandı” iddiası kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine sessizliğini bozan Çakal, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada söylentilere sert tepki gösterdi.

Ünlü rapçi açıklamasında, “Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna insanların haysiyetini ve şerefini hiçe sayan tipler var” ifadelerini kullandı.

Çakal ayrıca bu tür asılsız haberlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, “Böyle bir yalan haber yüzünden hayatını etkileyecek insanlar çıkarsa yazık olur. Bu iddialar gerçek değil. Herkes kendi hayatına baksın ve biraz da ekrandan uzaklaşsın” dedi.