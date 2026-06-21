Teknik direktörlük koltuğuna V. Italiano'yu getiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına da tam gaz devam ediyor.

Transfer çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekipte bir gelişme daha yaşandı. Beşiktaş'ın 2025-26 sezonun başında Wolfsburg'tan transfer ettiği Cerny'i eski takımı Rangers istiyor.

'ÇOK İYİ BİR HAMLE'

Football Insider'a konuşan eski Aberdeen CEO'su Keith Wyness, İskoç takımının Cerny gibi bir futbolcuya çok ihtiyacı olduğunu savundu ve Rangers'ın onu geri getirmesinin "çok iyi bir hamle" olacağını söyledi.

İskoç iş adamı, Rangers'ın Cerny ile ilgili transfer girişimi için "Muhtemelen bazı ek ödemeler de olacaktır. Sanırım yaklaşık 5 milyon sterline anlaşırlar. Bence tam da ihtiyaç duydukları türden bir oyuncu. Tecrübesi var. Cerny'yi kadroya katabilirlerse çok iyi bir hamle olur." ifadelerini kullandı.

RANGERS KARNESİ

2024-25 sezonunda İskoç ekibiyle etkili bir performans sergileyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Rangers formasıyla çıktığı 52 maçta 18 gol atarken 9 da asist yapmıştı. Cerny, kiralık geçen sezonun ardından Wolfsburg'a geri dönmüştü.



BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Beşiktaş formasıyla 37 maça Çek futbolcu, bu süre zarfında 8 gol, 8 asistlik skor katkısı yaptı.



