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Kaynak: AA / DHA / İHA

RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, istinat duvarlarında 1 santimetrelik dahi hareket olmadığını ve çalışmaların pazartesi günü yeniden başladığını açıkladı.

SON 84 YILIN SELİNDE MASLAK'TAKİ PROJEDE HASAR YOK

İstanbul'da etkili olan tarihi sel felaketinin ardından RAMS Park House Maslak projesinde detaylı teknik kontroller yapıldı.

Yapılan ölçüm ve incelemelerde istinat duvarlarında hiçbir hareket tespit edilmezken, projede güvenliği tehdit edecek bir yapısal hasara rastlanmadığı bildirildi.

"DERE YATAĞINDA DEĞİL YAMÇTAYIZ"

RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, çalışmaların tam randımanla devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Selin ardından yapılan kontrollerde şantiyemizde sadece ufak maddi zararımız oldu, projeyi zora sokacak bir durum yaşanmadı. Projemiz dere yatağında değil yamaçta bulunuyor. Islah çalışmalarını İSKİ ile koordineli yürütüyoruz. Söz verdiğimiz sürede projeyi teslim edeceğiz."

HAK SAHİPLERİ: DÖNÜŞÜM OLMASAYDI EVLER SULAR ALTINDAYDI

Kentsel dönüşüm projesinde yer alan hak sahipleri de felaketin ardından açıklamalarda bulundu.

Hak sahibi Recep Kaygın, kentsel dönüşüm öncesi bölgede bin hanenin bulunduğunu hatırlatarak, "Eski gecekondular dursaydı en az 20 konut sular altında kalır, çok daha büyük facialar yaşanırdı. Bu proje bizler için kurtuluş oldu" dedi.