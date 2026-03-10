Galatasaray, Rams Park’ta kapalı gişe oynanacak Liverpool maçıyla hem sahada hem kasada kazanmayı hedefliyor. Bugünkü mücadele kapalı gişe oynanacak ve kulübe önemli bir gelir kapısı açacak. Bilet satışları ile GS Store’daki ürünlerden yaklaşık 3 milyon euro civarında kazanç elde edilmesi öngörülüyor.

8 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Liverpool maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik Direktör Okan Buruk da bugünkü maçta kart görürse rövanşta İngiltere’de yedek kulübesinde yer alamayacak. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

ÜÇ İSİM SAHAYA

Galatasaray, dün öğleden sonraki antrenmanla hazırlıklarını noktaladı. Teknik Direktör Okan Buruk’un 15 dakikalık basın izlemeli son idmanda kafasında şekillendirdiği ilk 11’de, son Beşiktaş derbisinden farklı olarak Boey, Yunus ve Lang’ın yer alması bekleniyor.