Süper Lig lideri Galatasaray, en yakın rakibini yenerek puan farkını 7’ye yükseltti ve sezonun bitimine 3 hafta kala zirvedeki yerini güçlendirdi.

Elde edilen sonuç, kulüp yönetiminde memnuniyet yaratırken, başkan Dursun Özbek’in oyunculara sürpriz bir müjde verdiği belirtildi.

RAMS Park’ta oynanan derbinin ardından soyunma odasına inen Özbek, futbolcuları galibiyet nedeniyle tebrik etti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Özbek, yaptığı konuşmada derbi galibiyeti için takıma 5 milyon euro prim verileceğini açıkladı.