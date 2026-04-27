Süper Lig lideri Galatasaray, en yakın rakibini yenerek puan farkını 7’ye yükseltti ve sezonun bitimine 3 hafta kala zirvedeki yerini güçlendirdi.

RAMS Park’ta çifte bayram: Dursun Özbek müjdeyi verdi - Resim : 1

Elde edilen sonuç, kulüp yönetiminde memnuniyet yaratırken, başkan Dursun Özbek’in oyunculara sürpriz bir müjde verdiği belirtildi.

RAMS Park’ta oynanan derbinin ardından soyunma odasına inen Özbek, futbolcuları galibiyet nedeniyle tebrik etti.

RAMS Park’ta çifte bayram: Dursun Özbek müjdeyi verdi - Resim : 2

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Özbek, yaptığı konuşmada derbi galibiyeti için takıma 5 milyon euro prim verileceğini açıkladı.