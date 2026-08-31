Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı

RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park stadyumu üzerinde gece yarısı oluşan gizemli görüntü sosyal medyada gündem oldu.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 1

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ta gece saat 02.00-03.00 sıralarında sıra dışı anlar yaşandı.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 2

İlk önce ne olduğu anlaşılamayan ışıklar daha sonra belirgin hale geldi.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 3

Stadın üstünde havalanan çok sayıda drone ile gece karanlığında dikkat çeken bir ışık gösterisi imza atıldı.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 4

Stadın üzerindeki drone filosu ilk olarak bir araya gelerek gökyüzüne "SOLO IL GALA" ibaresini yazdı.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 5

Karanlıkta devasa boyutlarda beliren bu yazının ardından ışıklı şov kesintisiz devam etti.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 6

Konum değiştiren dronelar, yazının ardından renklenerek Galatasaray kulübünün amblemini oluşturdu.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 7

RAMS Park'ın tam üstünde sarı-kırmızılı logonun belirmesiyle ortaya görsel açıdan çarpıcı görüntüler çıktı.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 8

GİZEMLİ GÖSTERİNİN AMACI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 9

Gece yarısı düzenlenen bu sürpriz şovun hangi organizasyon veya hazırlık kapsamında yapıldığına dair kulüpten ya da yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

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RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı - Resim: 10

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler taraftarlar arasında merak konusu olurken gösterinin sebebi henüz anlaşılamadı.

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