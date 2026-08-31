Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ta gece saat 02.00-03.00 sıralarında sıra dışı anlar yaşandı.
RAMS Park üzerinde gece yarısı gizemli görüntü: Neden olduğunu kimse anlamadı
Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park stadyumu üzerinde gece yarısı oluşan gizemli görüntü sosyal medyada gündem oldu.Haber Merkezi
İlk önce ne olduğu anlaşılamayan ışıklar daha sonra belirgin hale geldi.
Stadın üstünde havalanan çok sayıda drone ile gece karanlığında dikkat çeken bir ışık gösterisi imza atıldı.
Stadın üzerindeki drone filosu ilk olarak bir araya gelerek gökyüzüne "SOLO IL GALA" ibaresini yazdı.
Karanlıkta devasa boyutlarda beliren bu yazının ardından ışıklı şov kesintisiz devam etti.
Konum değiştiren dronelar, yazının ardından renklenerek Galatasaray kulübünün amblemini oluşturdu.
RAMS Park'ın tam üstünde sarı-kırmızılı logonun belirmesiyle ortaya görsel açıdan çarpıcı görüntüler çıktı.
GİZEMLİ GÖSTERİNİN AMACI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Gece yarısı düzenlenen bu sürpriz şovun hangi organizasyon veya hazırlık kapsamında yapıldığına dair kulüpten ya da yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler taraftarlar arasında merak konusu olurken gösterinin sebebi henüz anlaşılamadı.