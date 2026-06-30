RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçlarının programı da netleşti.

Turuncu-lacivertli ekip, ilk hazırlık karşılaşmasında 2 Temmuz’da Özbekistan temsilcisi Navbahor Namangan ile Başakşehir’deki kulüp tesislerinde saat 16.00’da karşı karşıya gelecek. Başakşehir, diğer maçları kamp yapacağı Avusturya’da oynayacak.

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İstanbul ekibinin hazırlık maçları ve programı şu şekilde:

2 Temmuz
16.00 Başakşehir - Navbahar Namangan

6 Temmuz
18.00 Başakşehir - Cracovia

10 Temmuz
16.00 Başakşehir - Ried

15 Temmuz
19.30 Başakşehir - Salzburg

16 Temmuz
15.00 Başakşehir - Puskas