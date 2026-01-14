İddianamede yer alan bilgilere göre Bayraktar’ın, bir iş yerinden “koruma parası” istediği, olumsuz yanıt almasının ardından işletme sahibini tehdit ederek darp ettiği öne sürülüyor. Olay sırasında “Seni burada yaşatmam” şeklinde sözler sarf ettiği ve yumrukla saldırdığı iddia ediliyor.

Sanatçı, “yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından toplam 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyeri planlı bir tercihten ziyade tesadüf sonucu başladı. Cihangir’de ailesine ait kahvehanede çalıştığı sırada yönetmen Zeki Demirkubuz’un dikkatini çeken Bayraktar, bu sayede sinema dünyasına adım attı. Bekleme Odası ve Kader filmleriyle tanındıktan sonra Nuri Bilge Ceylan ve Semih Kaplanoğlu gibi önemli yönetmenlerle çalışarak bağımsız sinemada kendine sağlam bir yer edindi.

Televizyon izleyicisinin hafızasında ise Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Dayı’nın gençliği rolüyle yer etti. Dağ ve Dağ II filmlerindeki asker karakterleriyle de geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Genellikle sert, gerçekçi ve dramatik rollerde öne çıkan Bayraktar, Türk sinema ve televizyon dünyasında kendine has tarzıyla tanınan oyuncular arasında gösteriliyor.