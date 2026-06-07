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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi büyük bir heyecanla başladı. Sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek tarihi kongrede sandık başında dikkat çeken ve yüzleri güldüren anlar yaşandı.

RAMBO OKAN’DAN HAKAN SAFİ’YE ÖPÜCÜKLÜ DESTEK

Fenerbahçe tribünlerinin ve camianın tanınan isimlerinden “Rambo Okan” lakaplı Okan Güler, kongre alanında başkan adayı Hakan Safi ile bir araya geldi. Safi’ye desteğini coşkulu şekilde gösteren Güler, başkan adayını alnından öperek, “Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!” ifadelerini kullandı.

OY VERME İŞLEMİ 17.00’DE SONA ERECEK

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ve yönetim kurulunun belirleneceği genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oy kullanıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkli oy pusulaları tercih ediliyor. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek.