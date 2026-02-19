Ramazan ayının ilk gününde, Oruç Baba Türbesi’nde yoğunluk yaşandı. Fatih’te bulunan türbeye gelen vatandaşlar, geleneksel olarak sirke, şeker ve lokum dağıtarak dua etti. Gelenlerin bir kısmı türbenin mermer taşına tespih astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürerek dualar etti.

'100 YAŞINDAYIM, ORUÇ BABAMA GELDİM'

Ziyaretçilerden Nezaket Gülşen, 100 yaşında olduğunu belirterek, “Oruç Babama geldim. Herkesin dileği kabul olsun, bizim de, yavrularımın da kabul olsun” dedi.

Atiye Çırpıcı “Annem 5 aydır dışarı çıkmıyordu. Düştü, baldırını kırdı. Ameliyat sonrası dün doktora gittik, ‘dışarı çıkabilirsin’ demiş. Ben de mutlu olması için annemi getirdim. Herkesin orucu kabul olsun. Ramazan hayırlı olsun. Rabbim herkesin gönlündeki muradını versin” ifadelerini kullandı.

'BU SENE FARKLI DİLEKLERLE GELDİM'

Filiz Durmuş da daha önce yaptığı bir dileğin gerçekleştiğini anlatarak, “2018’de geldim, niyet ettim. Bir yıl geçmeden 2019’da kızım oldu. Bu sene yine farklı dileklerle geldim” diye konuştu.

'DUAMIZI ETTİK ,ŞEKERİMİZİ. SİRKEMİZİ DAĞITTIK '

Adile İlhan, yıllardır türbeye geldiğini belirterek, “Allah’a şükür bütün dileklerim kabul oldu. Duamızı ettik, şekerimizi, sirkemizi dağıttık. Rabbim herkese nasip etsin” dedi.

'GEÇEN SENE EV VE ARABA DİLEĞİ TUTMUŞTUM İKİSİ DE OLDU'

Balat’ta oturduğunu söyleyen Mümin Kızıltan ise, “Geçen sene ev ve araba dileği tutmuştum, ikisi de oldu. Her sene geliyorum. Allah herkese burayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Vahide Başsever de her yıl türbeyi ziyaret ettiğini belirterek, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi ve tüm dileklerin kabul olması temennisinde bulundu.

ORUÇ BABA TÜRBESİ HAKKINDA…

Fatih’te bulunan Oruç Baba Türbesi, İstanbul’un manevi ve kültürel yapısında önemli bir yere sahiptir. Türbe, Şeyh Mustafa Zekayi Efendi, yani Oruç Baba’nın kabri olarak bilinir. Ziyaretçiler, özellikle Ramazan ayında, geleneksel olarak burada oruçlarını açmak ve dua etmek için bir araya gelir. Türbeye gelenler, rivayetlere göre kabir taşına küçük eşyalarını bırakır ve huzur diler. Bu yönüyle türbe, hem yerel halk hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için önemli bir dini ve kültürel merkez olarak öne çıkar.