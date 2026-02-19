Türk Kızılay tarafından Gazze’ye gönderilmek üzere hazırlanan 21. İyilik Gemisi, Mersin Uluslararası Limanı’ndan düzenlenen törenle uğurlandı. Yaklaşık 3 bin 300 ton insani yardım malzemesi taşıyan gemide 175 bin gıda kolisinin yanı sıra giyim, hijyen, barınma, su ve temel ihtiyaç ürünleri bulunuyor.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde Gazze’ye en büyük iyilik gemisini göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yardımların girişinde zaman zaman yavaşlamalar yaşandığını belirten Yılmaz, buna rağmen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

GÜNLÜK SICAK YEMEK 60 BİNE ÇIKARILDI

Yılmaz, Gazze’nin kuzeyi ve orta kesiminde hizmet veren iki aşevinde günlük 30 bin olan sıcak yemek sayısının Ramazan’la birlikte 60 bine yükseltildiğini açıkladı. Ay sonuna kadar 1 milyon 800 bin kişiye iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca Gazze içinde küçük çaplı ticaretin desteklenmesi amacıyla 60 bin gıda kolisinin yerelden temin edilerek dağıtılacağı bildirildi. Yılmaz, Gazze başta olmak üzere dünya genelinde 3 milyon kişiye uluslararası, 4,5 milyon kişiye ise yurt içinde yardım ulaştırmayı planladıklarını, tüm faaliyetlerin 1 milyar 800 milyon liralık bağışla gerçekleştirileceğini kaydetti.

'İYİLİK YOLCULUĞUNA YENİ HALKA'

Atilla Toros da törende yaptığı konuşmada, geminin yalnızca yardım malzemesi değil, Türkiye’nin selamını ve duasını da Gazze’ye taşıdığını söyledi. Ramazan’ın merhamet ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Toros, 21. İyilik Gemisi ile iyilik zincirine yeni bir halka eklendiğini dile getirdi.

Gemi, yapılan duaların ardından limandan ayrıldı.