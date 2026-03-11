Erzurum Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda uzmanlar Ramazan'da vitamin, mineral ve elektrolit dengesi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Erzurum Şehir Hastanesi uzmanları, Ramazan boyunca zindeliği korumanın temel şartının vitamin, mineral ve elektrolit dengesini gözetmek olduğunu belirterek; sağlıklı bir beslenme rutini oluşturmanın yolunun, öğünlerdeki tabak çeşitliliğini stratejik bir şekilde kurgulamaktan geçtiğinin altını çizdiler.

TABAK ÇEŞİTLİLİĞİ STRATEJİK BİR ŞEKİLDE KURGULANMALI

SU VE MİNERAL KAYBI UYARISI YAPILDI

Konu ile ilgili olarak önemli açıklama yapan uzmanlar yaptıkları açıklamalarda şunları dile getirdi:

"Uzun süreli açlık, vücudun su ve mineral kaybını artırabilir. Bu nedenle, sahurda potasyum ve magnezyumdan zengin besinler, örneğin muz, avokado, süt ve yoğurt tüketmek faydalı olur. Ayrıca, bol lifli gıdalar (tam buğday ekmeği, yeşillikler) sindirimi düzenler ve uzun süre tok tutar. İftarda ise sıvı alımını artırmak önemli. Su, mineral kaybını telafi ederken, azar azar içilen bir miktar tuzlu ayran ya da elektrolit dengesini sağlar. Dengeli ve vitamin-mineral zengini bir beslenme, Ramazan boyunca enerjinizi yüksek tutar ve sağlığınızı korur."

'DENGELİ VE RENKLİ TABAKLAR OLUŞTURUN'

Uzmanlar ayrıca açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "İftarda tek tip ve ağır yemekler yerine, dengeli ve renkli tabaklar oluşturmak hem sindirimi kolaylaştırır hem de vücudun ihtiyaç duyduğu farklı besin ögelerini karşılar. Tabağınızı üçe bölerek düşünebilirsiniz: Yarısı sebzelerden oluşmalı; salata, zeytinyağlı sebze ya da haşlanmış sebzeler olabilir.

'YEMEĞİN MİKTARI DEĞİL DENGELİ BESLENMEK ÖNEMLİ'

Dörtte biri kaliteli protein kaynağı; et, tavuk, balık ya da kuru baklagiller. Kalan kısmı ise tam tahıllı karbonhidratlar; bulgur, tam buğday ekmeği gibi seçenekler oluşturmalı. Renk arttıkça vitamin ve mineral çeşitliliği de artar. Unutmayın, Ramazan'da önemli olan miktar değil, dengeli ve çeşitli beslenmektir."