Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan ayına özel sağlıklı beslenme önerilerini paylaşmayı sürdürüyor.

Diyetisyen Burcu Güneş, uzun süren açlığın ardından tüketilen şerbetli ve ağır tatlıların kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açtığını söyledi.

ANİ DALGALANMA HALSİZLİK VE KİLO ARTIŞI GETİRİYOR

Güneş, hızlı yükselen kan şekerinin kısa sürede düşmesinin halsizlik hissine neden olduğunu ve kilo kontrolünü zorlaştırdığını ifade etti.

Bu nedenle tatlı tüketiminde ölçünün önemli olduğuna dikkat çekti.

Tatlı tüketiminin haftada 1-2 kezle sınırlandırılması gerektiğini belirten Güneş, sütlü tatlılar, güllaç ve meyve bazlı seçeneklerin daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

TATLI İÇİN DOĞRU ZAMAN ÖNEMLİ

Tatlının iftardan hemen sonra değil, ana yemekten 1-2 saat sonra ve küçük porsiyonlar halinde tüketilmesinin sindirimi kolaylaştırdığı vurgulandı.

Güneş, Ramazan’da önemli olanın yasaklamak değil, dengeli beslenmek olduğunu kaydetti.