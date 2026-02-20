Yeniçağ Gazetesi
TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU, İSTANBUL UKOME'SİNDEN TAKSİCİLER ODASI'NI ÇIKARDI
Anasayfa Yaşam Ramazan'da sofralara misafir 'farklı' lezzetler

Ramazan'da sofralara misafir 'farklı' lezzetler

İftar sofralarınız için özel olarak belirlediğimiz en farklı lezzetleri sizler için derledik.

Son Güncelleme:
Parmesanlı Fırın Makarna

Kullanılan Ürün: İtalyan Parmesan Peyniri​

Malzemeler:

250 g makarna
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
1 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri
Tuz ve karabiber
Yapılışı:

Makarnayı haşlayın ve süzün.
Tereyağını eritip unu kavurun.
Sütü ekleyip karıştırarak beşamel sos hazırlayın.
Rendelenmiş Parmesan peynirini ekleyin.
Makarnayı sosla karıştırıp fırın kabına alın.
Üzerine biraz daha Parmesan serpip 180°C fırında 20 dakika pişirin

Tarihçesi

Parmesan peyniriyle (Parmigiano Reggiano) yapılan fırınlanmış makarna yemeklerinin kökeni Orta Çağ İtalya'sına dayanır. Makarna ve peynirin katmanlı veya karışık halde fırınlanması, 14. yüzyılda İtalyan yemek kitaplarında (örneğin Liber de Coquina) belgelenmiştir. O dönemde Parmesan peyniri zaten kuzey İtalya'da (Parma, Reggio Emilia civarı) üretiliyor ve 13. yüzyıldan beri yazılı kayıtlarda geçiyordu.Bu tür yemekler, basitçe "makarna + peynir + fırın" formülüyle Avrupa'ya yayıldı:İtalya'da pasticcio di maccheroni veya pasta al forno gibi fırın makarnalar, özellikle güney İtalya ve Emilia-Romagna bölgesinde gelenekseldir. Parmesan peyniriyle yapılmış versiyonlar, zengin ve aristokratik sofralarda yer alırdı.
yüzyılda İngiltere'de benzer tarifler (örneğin Elizabeth Raffald'ın 1769 tarifinde Parmesan serpilerek fırınlanan makarna) görüldü.
Modern anlamda macaroni and cheese (mac & cheese) ise İtalyan kökenli bu geleneğin Amerika'da evrilmiş hali olarak kabul edilir; 19. yüzyılda popülerleşti ve cheddar ağırlıklı olsa da Parmesan sıkça kullanılır.
Kısaca: Tam bir "Parmesanlı fırın makarna" tarifi tek bir icat değil, makarna + peynir + fırın üçlüsünün yüzyıllardır evrilmiş hali. En otantik kökeni İtalya (özellikle kuzey ve güney bölgeleri).

En Çok Yapılan / Popüler Olduğu Ülkeler

Bu tarz fırın makarnalar dünya çapında çok sevilir, ama en yoğun yapıldığı yerler:İtalya → Pasta al forno, pasticcio, gratinlenmiş makarnalar ev yemeklerinin ve pazar günlerinin klasiği. Parmesan otantik malzeme olduğu için en doğal hali burada.
Amerika Birleşik Devletleri → "Baked macaroni and cheese" veya "mac & cheese" olarak en ikonik comfort food'lardan biri. Parmesan + cheddar karışımı çok yaygın; evlerde, restoranlarda ve hazır yemeklerde bolca tüketilir.
Türkiye → Özellikle son 20-30 yılda ev yemekleri, restoran menüleri ve sosyal medya tariflerinde çok popüler. Beşamel soslu fırın makarna + üzerine Parmesan serpme şeklinde sık yapılır.
Diğer Avrupa ülkeleri (Fransa, İngiltere) → Gratin tarzı fırın makarnalarda Parmesan sık kullanılır.
İtalya'da daha geleneksel ve sade, Amerika'da daha kremalı ve cheesy versiyonları öne çıkar.Bu yemek hem basit hem de çok lezzetli olduğu için her evde farklı yorumlanır.

Brie Peynirli Roka Salatası

Kullanılan Ürün: Fransız Brie Peyniri​

Malzemeler:

1 demet roka
100 g Brie peyniri
1 avuç ceviz içi
Zeytinyağı ve balzamik sirke
Yapılışı:

Rokayı yıkayıp kurulayın.
Brie peynirini dilimleyin.
Roka, Brie ve cevizleri karıştırın.
Üzerine zeytinyağı ve balzamik sirke gezdirin.​

Tarihçesi

Brie peynirli roka salatasının tam bir "köken tarifi" yoktur; modern bir füzyon kombinasyonudur. Bileşenlerin tarihleri ayrı ayrı incelendiğinde:Brie peyniri → Kökeni Fransa'nın Brie bölgesi (Paris'in doğusu, Seine-et-Marne). 8. yüzyıla (774'te Charlemagne'ın tadıp çok sevdiği kaydedilmiş) dayanır. Orta Çağ'da manastır keşişleri tarafından üretilmeye başlandı, "peynirlerin kralı" veya "kralların peyniri" olarak ünlendi. 19. yüzyılda Viyana Kongresi'nde "en iyi peynir" seçildi.
Roka (arugula) → Akdeniz kökenli (antik Roma, Yunanistan, Mısır). MÖ 6. yüzyıldan beri biliniyor; Romalılar afrodizyak ve tıbbi bitki olarak kullanıyordu. Orta Çağ'da Avrupa'da yaygındı, İtalya'da "rucola" olarak mutfağın temel parçası oldu.
Kombinasyon → Brie + roka gibi yumuşak peynir + acı yeşillik eşleşmesi, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern Batı mutfağında (özellikle 1980-90'lardan sonra) popülerleşti. Füzyon salatalar, fine dining ve sağlıklı yemek trendleriyle (Mediterranean/Fransız-İtalyan esintili) yayıldı. Brie'nin armutlu veya prosciutto'lu salatalarda roka ile kullanımı sık rastlanan bir eşleşme; klasik Fransız peynir tabağı geleneğinin salataya uyarlanmış hali diyebiliriz.

Hangi Ülkelerde Yaygın / Popüler?

Bu salata tarzı dünya çapında seviliyor ama en çok şu yerlerde öne çıkıyor:Fransa → Brie'nin anavatanı; peynir + roka kombinasyonları restoranlarda ve evlerde yaygın (özellikle armutlu veya cevizli versiyonlar). Fransız "salade composée" tarzına uyar.
İtalya → Roka (rucola) mutfağın vazgeçilmezi; prosciutto + roka + parmesan yaygınken, Brie (veya benzer yumuşak peynirler) ile varyasyonlar özellikle kuzeyde ve fine dining'de görülüyor. "The Italian" tarzı sandviç/salatalarda Brie + roka + prosciutto klasikleşmiş.
Amerika Birleşik Devletleri → 1990'lardan beri "gourmet salad" trendiyle çok popüler; Whole Foods, restoran zincirleri ve Pinterest tariflerinde bolca Brie-arugula salatası var. Kaliforniya ve New York gibi yerlerde füzyon mutfakta sık.
Türkiye → Son 15-20 yılda restoran menüleri, brunch'lar ve sosyal medya tariflerinde (özellikle burrata veya keçi peynirli varyasyonlarla birlikte) çok yapıldı. Brie ithal peynir olarak premium salatalarda tercih ediliyor.
Diğer → İngiltere, Avustralya, Kanada gibi ülkelerde de yaygın; Akdeniz diyeti takip eden yerlerde (Yunanistan, Portekiz) roka zaten popülerken Brie'li versiyonlar modern restoranlarda bulunuyor.

Uzak Doğu Usulü Sebzeli Noodle

Kullanılan Ürün: Uzak Doğu Noodle​

Malzemeler:

200 g noodle
1 havuç (jülyen doğranmış)
1 kırmızı biber (jülyen doğranmış)
1 kabak (jülyen doğranmış)
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı susam yağı​
Yapılışı:

Noodle’ı haşlayın ve süzün.
Sebzeleri susam yağında soteleyin.
Noodle ve soya sosunu ekleyip karıştırın.​

Tarihçesi

Bu tarz sebzeli noodle yemeklerinin kökeni Çin'e dayanır. Noodle'ların (mian) tarihi Han Hanedanı dönemine (MÖ 206 - MS 220) uzanır; arkeolojik bulgulara göre Çin'de noodle'lar 4000 yıl öncesine kadar gider (örneğin Lajia kazılarında darıdan yapılmış en eski noodle'lar bulundu). Stir-fry (chǎo) tekniği de Çin'de Han döneminde geliştirildi; wok kullanımıyla hızlı pişirme, besin değerini korur ve sebzeleri taze tutar.Chow mein (炒面, chǎomiàn = "kızartılmış noodle") → Kuzey Çin kökenli, sebzeli ve etli stir-fried noodle'ların en ikonik hali. Guangdong (Kantonez) mutfağında yaygınlaştı.
Lo mein (捞面, lāo miàn = "karıştırılmış noodle") → Daha yumuşak, soslu versiyon; noodle'lar haşlanır ve sebzelerle karıştırılır (kızartılmaz). Çin'de günlük, ucuz bir yemek.
Sebzeli versiyonlar → Çin'de her zaman popülerdi; sebzeler mevsimsel ve ucuz malzemelerle yapılır, Buddhist vejetaryen yemeklerinde et yerine sebze ağırlıklı olur. 19. yüzyılda Çin göçmenleriyle ABD'ye yayıldı (California Gold Rush dönemi), Amerikan-Chinese mutfağında "vegetable chow mein/lo mein" olarak evrildi.
Kısaca: Tamamen Çin kökenli bir konsept (stir-fry noodle + sebze), yüzyıllar içinde Asya'ya ve dünyaya yayıldı. Japonya'da yakisoba (sebze noodle), Kore'de japchae (cam noodle + sebze stir-fry), Tayland'da pad see ew gibi varyasyonlar çıktı.

En Çok Hangi Ülkelerde Popüler?

Sebzeli noodle (veya sebzeli stir-fry noodle) Uzak Doğu mutfağının temel taşlarından; en yoğun tüketildiği ve popüler olduğu yerler:Çin → Anavatanı; chow mein/lo mein sebzeli versiyonları her sokakta, evde ve restoranlarda yaygın. Günlük yemek, özellikle şehirlerde hızlı ve sağlıklı seçenek.
Japonya → Yakisoba (sebze ağırlıklı noodle stir-fry) sokak yemeği ve ev yemeği olarak çok popüler; festival ve hazır yemeklerde bolca bulunur.
Kore → Japchae (tatlı-soy soslu sebzeli cam noodle) geleneksel ziyafet ve ev yemeklerinin vazgeçilmezi; sebzeli noodle'lar sağlıklı ve renkli diye sevilir.
Endonezyya → Mie goreng (kızarmış noodle) sebzeli versiyonu sokak yemeği olarak aşırı popüler; instant noodle'lar da sebzeli uyarlanır.
ABD → Amerikan-Chinese restoranlarında "vegetable lo mein/chow mein" en çok sipariş edilenlerden; take-out ve comfort food olarak yaygın.
Türkiye → Son 15-20 yılda Uzak Doğu restoranları, noodle zincirleri (Wagamama tarzı) ve ev tarifleriyle (özellikle vegan/vejetaryen trendiyle) çok popülerleşti; sebzeli noodle brunch ve hafif akşam yemeklerinde sık yapılır.
Diğer → Vietnam (stir-fried noodle'lar), Tayland (pad Thai sebzeli varyasyonlar), Singapur/Malezya (chow kway teow sebzeli), Hindistan (vegetable hakka noodle) gibi Asya ülkelerinde de çok yaygın.
Dünya genelinde instant noodle tüketiminde Çin, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Japonya başı çekiyor; sebzeli versiyonlar sağlıklı ve hızlı yemek trendiyle her yerde artıyor.

