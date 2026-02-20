Ramazan'da sofralara misafir 'farklı' lezzetler

En Çok Yapılan / Popüler Olduğu Ülkeler

Bu tarz fırın makarnalar dünya çapında çok sevilir, ama en yoğun yapıldığı yerler:İtalya → Pasta al forno, pasticcio, gratinlenmiş makarnalar ev yemeklerinin ve pazar günlerinin klasiği. Parmesan otantik malzeme olduğu için en doğal hali burada.

Amerika Birleşik Devletleri → "Baked macaroni and cheese" veya "mac & cheese" olarak en ikonik comfort food'lardan biri. Parmesan + cheddar karışımı çok yaygın; evlerde, restoranlarda ve hazır yemeklerde bolca tüketilir.

Türkiye → Özellikle son 20-30 yılda ev yemekleri, restoran menüleri ve sosyal medya tariflerinde çok popüler. Beşamel soslu fırın makarna + üzerine Parmesan serpme şeklinde sık yapılır.

Diğer Avrupa ülkeleri (Fransa, İngiltere) → Gratin tarzı fırın makarnalarda Parmesan sık kullanılır.

İtalya'da daha geleneksel ve sade, Amerika'da daha kremalı ve cheesy versiyonları öne çıkar.Bu yemek hem basit hem de çok lezzetli olduğu için her evde farklı yorumlanır.