Ramazan'da sofralara misafir 'farklı' lezzetler

En Çok Hangi Ülkelerde Popüler?
Sebzeli noodle (veya sebzeli stir-fry noodle) Uzak Doğu mutfağının temel taşlarından; en yoğun tüketildiği ve popüler olduğu yerler:Çin → Anavatanı; chow mein/lo mein sebzeli versiyonları her sokakta, evde ve restoranlarda yaygın. Günlük yemek, özellikle şehirlerde hızlı ve sağlıklı seçenek.
Japonya → Yakisoba (sebze ağırlıklı noodle stir-fry) sokak yemeği ve ev yemeği olarak çok popüler; festival ve hazır yemeklerde bolca bulunur.
Kore → Japchae (tatlı-soy soslu sebzeli cam noodle) geleneksel ziyafet ve ev yemeklerinin vazgeçilmezi; sebzeli noodle'lar sağlıklı ve renkli diye sevilir.
Endonezyya → Mie goreng (kızarmış noodle) sebzeli versiyonu sokak yemeği olarak aşırı popüler; instant noodle'lar da sebzeli uyarlanır.
ABD → Amerikan-Chinese restoranlarında "vegetable lo mein/chow mein" en çok sipariş edilenlerden; take-out ve comfort food olarak yaygın.
Türkiye → Son 15-20 yılda Uzak Doğu restoranları, noodle zincirleri (Wagamama tarzı) ve ev tarifleriyle (özellikle vegan/vejetaryen trendiyle) çok popülerleşti; sebzeli noodle brunch ve hafif akşam yemeklerinde sık yapılır.
Diğer → Vietnam (stir-fried noodle'lar), Tayland (pad Thai sebzeli varyasyonlar), Singapur/Malezya (chow kway teow sebzeli), Hindistan (vegetable hakka noodle) gibi Asya ülkelerinde de çok yaygın.
Dünya genelinde instant noodle tüketiminde Çin, Endonezya, Hindistan, Vietnam, Japonya başı çekiyor; sebzeli versiyonlar sağlıklı ve hızlı yemek trendiyle her yerde artıyor.