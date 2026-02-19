Ramazan ayının başlamasıyla beraber Sağlık Bakanlığı, ramazan ayında oruç tutan vatandaşların bağışıklık sistemini korumak ve sindirim sağlığını desteklemek amacıyla kapsamlı bir beslenme rehberi yayımladı. Uzun süreli açlığın vücut direncini düşürmemesi için "yeterli ve dengeli beslenme" vurgusu yapılan açıklamada, sahurdan iftara kadar dikkat edilmesi gereken kritik noktalar sıralandı.

SAHUR ÖĞÜNÜNÜ ATLAMAYIN: 17 SAATLİK AÇLIK UYARISI

Uzmanlar, sahura kalkmamanın veya sadece su içerek niyetlenmenin sağlığa ciddi zararları olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun normalde 17 saat olan açlık süresini ortalama 20 saate çıktığının belirtiliyor. Uzmanlar, kan şekerinin erken düşmesinin günü verimsizleştirdiğini bildiriyor.

İDEAL SAHUR MENÜSÜ

Bakanlığın yayınladığı rehberde; süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmeklerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler ve salata tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

TOK TUTAN BESİNLER

Açlık hissini geciktirmek ve kabızlığı önlemek için kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur pilavı gibi lifli gıdalar sofranızda yer almalı.

NELERDEN KAÇINMALI?

Uzmanlar ramazan ayında aşırı yağlı, tuzlu, hamur işi ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

İFTARDA 'KÜÇÜK PORSİYON' STRATEJİSİ

İftarda tek seferde büyük porsiyonlar tüketmek yerine, aralıklarla küçük porsiyonların tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

ORUÇ NASIL AÇILMALI?

Uzmanlar orucun zeytin veya hurma gibi hafif besinlerle açılmasını, ardından fazla yağlı olmayan yemeklerle devam edilmesi öneriliyor.

PİŞİRME YÖNTEMİ ÖNEMLİ

Açıklamada yer alan bilgilere göre yemeklerin kızartma yerine; haşlama, ızgara veya fırında az yağlı şekilde pişirilmesine özen gösterilmeli.

ÖĞÜN ARASI DESTEK

İftar ile sahur arasında meyve, kuru meyve, süt, yoğurt veya kefir gibi prebiyotik besinler tüketilerek bağışıklık sistemi desteklenmeli.

"Çay ve kahve suyun yerini tutar" algısının aksine uzmanlar, sıvı ihtiyacının ancak su ile karşılanabileceğinin vurgusunu yaptı.

İFTAR SONRASI HAREKET ŞART

Beslenme önerilerine ek olarak, sindirimi kolaylaştırmak için iftardan sonra kısa mesafeli yürüyüşlerin yapılması gerektiği belirtildi. Rafine ürünlerden ve hamur işlerinden uzak durmak, ramazan ayını zinde geçirmek için kritik önem taşıyor.