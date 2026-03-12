Türk Kızılay tarafından ramazan ayında kan bağışı oranlarının düşmesi nedeniyle bağış çağrısında bulunuldu. Kızılay, açığı kapatabilmek ve hastanelerin ihtiyacının karşılanabilmesi için iftar sonrasında bağış noktalarında hizmet vermeye devam ediyor. ‘Kan acil değil sürekli ihtiyaç’ anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bağış noktaları iftar sonrası geç saatlere kadar açık tutulurken, gezici ekipler de çeşitli alanlarda vatandaşlarla buluşuyor.

Türk Kızılay, 2025 yılında 3 milyon 41 bin 277 kan bağışı toplayarak, hastanelerin yüzde 95'inden daha fazlasında kan ihtiyacını karşıladı. Türkiye’de 3 milyonluk bağış rekorunu aşılmasının ardından 2026’nın ocak ayından, mart ayına kadar ki süreçte ise 495 bin 441 ünite kan bağışı alındı.

'1140 HASTANENİN KAN İHTİYACINI KARŞILIYORUZ'

Türk Kızılay Ankara Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, Türk Kızılay'ın, gönüllü kan bağışçılarının desteğiyle ülke genelinde bin 140 hastanenin günlük kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, "Türk Kızılay’ı uzun yıllardır, kan bağışı topluyor ve hastanelere dağıtım yapıyor. Dolayısıyla bu iş Kızılay’a verildiğinden beri Türk Kızılay, yoğun bir şekilde bağış kampanyalarını yürütüyor. Türk Kızılay, 1950'den beri bu işi yapıyor; ama 2005'den beri ‘Güvenli Kan Temini Projesi'yle bu işi daha efektif şekilde sürdürüyor. Bunun hastaneye dağıtımı da var. Araçlarımız milyonlarca kilometre yol yapıyor. 2025 yılında 3 milyon üzerinde kan topladık. Her sene yaklaşık bu miktarda kan topluyoruz" dedi.

'SAHURA KADAR ÇALIŞIYORUZ'

Güler, ramazan ayında bağışların düştüğünü söyleyerek, "Özellikle böyle dönemlerde düzenli, gönüllü ve güvenli olarak bağışçılarımızın kan bağışına gelmelerini istiyoruz. Özellikle de soğuk kış aylarında ve ramazan aylarında gelmelerini istiyoruz. Ramazan ayında, bağışlarımız biraz azalıyor. 18-65 yaş arasındaki tüm bağışçılarımızı ramazan ayında da kan bağışına davet ediyoruz. Mobil ekiplerimizle birlikte akşam iftardan sonra çalışır durumdayız. Gece sahura kadar, ne kadar bağış alınabilecekse, bağışçılarımız ne zamana kadar kan bağışlayacaksa bu saate kadar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.