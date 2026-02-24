BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye’de Ramazan’da iftar sofrası kurmanın maliyeti adeta cep yakıyor.

Ekonomik kriz ve enflasyon bir yana, asgari ücrete yapılan zamlardan hemen bir gün sonra bazı fırsatçı marketler, temel gıdalara fahiş bir şekilde zam gerçekleştirdi.

Haliyle asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan yetersiz zam oranı, hem enflasyonun hem de fırsatçıların kurbanı oldu.

Yeniçağ ailesi olarak sizler için bir ailenin iftar sofrasına konuk olduk ve sofranın maliyetini hesapladık.

Konuk olduğumuz iftar sofrasında, salata, çorba, patatesli kanat, cacık, kıymalı biber dolması ve patlıcan dolması yer aldı.

İFTAR SOFRASININ GÜNLÜK MALİYETİ 2323 TL!

Sofrayı kuran aileye masanın maliyetini sorduk. Hazırlanan menünün maliyeti adeta dudak uçuklattı.

İşte malzeme malzeme kurulan sofranın maliyeti:

Kanat- 450 TL

Yoğurt- 167 TL

Mercimek- 75 TL

Pirinç-200 TL



Dolmalık biber- 60 TL

Patlıcan-120 TL

Salata-130 TL

Salatalık-120 TL.

Pide-75 TL

Kıyma- 600 TL

Patates- 40 TL

Nohut-75 TL

Toplamda sofranın maliyeti yaptığımız hesaplara göre 2.232 TL.

30 GÜNLÜK İFTAR SOFRASI 66 BİN 960 TL’YE DENK GELİYOR

Bu ve buna benzer bir sofranın 30 gün boyunca kurulması halinde ise ortaya çıkan aylık miktar: 66.960 TL.

Asgari ücretle ve emekli maaşı ile geçinen vatandaşların aylıklarıyla böyle bir sofrayı kurması imkansız hale geliyor.

BİR ÇEŞİT YEMEKLİ İFTAR SOFRASININ AYLIK MALİYETİ 19 BİN 800 TL

Bu menüden bir aile sadece 1 çeşit yemek yapmak istese ve bu yemek kıymalı biber dolması olsa, bu tutar en az 660 TL’ye denk geliyor.

660 TL’yi aylık olarak hesapladığımızda ise bu tutar 19 bin 800 TL’ye çıkıyor.

Yani bir emekli veya asgari ücretli, iftar sofrasında 1 çeşit yemek dahi yapamaz konumda.

Yurttaşların kira ve fatura ödediğini, çocuk okuttuğunu düşündüğümüzde ise Türkiye’deki ekonomik krizin ne kadar içler acısı bir hal aldığı gözler önüne seriliyor.