Ramazan Ayı’nın gelmesi ile çok sayıda vatandaşın alışveriş telaşı başladı. Özellikle marketleri dolduran vatandaşların alışveriş tercihleri konusunda dikkat çeken bir araştırma sonucu yayınlandı. Hepsiburada’nın yaptığı araştırmaya göre internetten alışveriş yapan vatandaşların tercihlerinde hızlı teslimat ve indirimler en önemli belirleyiciler olarak öne çıkıyor.

800 kişiyle gerçekleşen ve FutureBright işbirliğiyle yapılan araştırma, Ramazan öncesinde ihtiyaç listelerinin önceden hazırlandığını, fiyat karşılaştırmasının rutin hale geldiğini ve bütçe kontrolünün sıkılaştığını gösteriyor.

RAMAZAN’DA ALIŞVERİŞ LİSTELERİ GENİŞLİYOR

Araştırmaya göre Ramazan alışverişi artık yalnızca gıda ile sınırlı değil. Tüketiciler bu dönemde ortalama altı farklı kategoriden alışveriş yapıyor. Katılımcıların yüzde 84’ü gıda dışı kategorilere yönelirken, temizlik ürünleri yüzde 59 ile listenin başında yer alıyor.

Yemek hazırlık gereçleri yüzde 38, mutfak tekstili yüzde 22 ve küçük ev aletleri yüzde 20 oranında tercih ediliyor. Bu tablo, Ramazan hazırlıklarının daha kapsamlı ve sistemli bir ihtiyaç planlamasıyla yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

İftarların yüzde 80 oranında evde gerçekleşecek olması da bu eğilimi güçlendiriyor. Evde kurulan sofralar; toplu alışverişi, detaylı planlamayı ve fiyat karşılaştırmasını artırırken, tüketicinin bütçe kontrolünü elinde tutma isteğini daha da belirginleştiriyor.

KAMPANYA BEKLENTİSİ ARTIYOR

Toplu alışveriş eğilimi, kampanya beklentilerini de beraberinde getiriyor. Araştırmaya göre her iki kişiden biri, Ramazan döneminde toplu alışverişlerde ek indirim bekliyor. Özellikle indirimli Ramazan kolileri ve ekonomik gıda paketleri öne çıkıyor.

Kullanıcıların yüzde 36’sı ise gün içinde hızlı teslimat imkanını öncelikli tercih nedeni olarak gösteriyor. Bu durum, e-ticaret platformlarında hem fiyat avantajının hem de hızın belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.