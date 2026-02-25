Siyasette zamanlama bazen sözün kendisinden daha fazla şey anlatır. Tam da bu yüzden, dün yapılan açıklamalar ve ardından gelen tartışmalar bize yalnızca laiklik meselesini değil, Türkiye’de siyasal gündemin nasıl kurulduğunu da gösteriyor.

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı konuşma, günlerdir büyüyen laiklik tartışmasının yeni bir aşamasına işaret etti. Ancak konuşmanın içeriği kadar önemli olan başka bir soru var: Bu tartışmanın tam da Ramazan ayında alevlenmesi tesadüf mü?

Çünkü mesele sadece bir kavram tartışması değil. Mesele, Türkiye’de eğitimden toplumsal huzura kadar uzanan geniş bir alanda hangi başlıkların öne çıkarıldığıdır.

Öncelikle şu soruyu sormak gerekiyor: Eğer gerçekten hayati bir mesele söz konusuysa, bu açıklamalar neden özellikle Ramazan ayında gündeme getirildi?

Toplumun büyük kısmı için bu ay, gerilimi artıracak tartışmaların değil; sükûnetin, paylaşmanın ve dayanışmanın öne çıktığı bir zaman dilimidir. Buna rağmen böylesi bir bildirinin yayımlanması ve ardından siyasetin sert bir tartışma hattına çekilmesi, ister istemez “zamanlama bilinçli mi?” sorusunu doğuruyor.

Bu sorunun cevabı belki de Türkiye’de siyasal iletişimin doğasında saklı. Gündem çoğu zaman gerçek sorunlardan değil, tartışma üretme ihtiyacından doğuyor.

Türkiye’de eğitim politikaları yaklaşık çeyrek asırdır aynı siyasi iktidar döneminde şekilleniyor. Bu nedenle bugün yapılan bazı itirazlar doğal olarak şu soruyu gündeme getiriyor:

23 yıl sonra hâlâ aynı meseleleri mi konuşuyoruz?

Eğer ortada ciddi bir sorun varsa, bu sorun neden yıllar içinde çözülmedi?

Eğer yoksa, bugün ortaya konan itirazların amacı nedir?

Bu noktada tartışmanın merkezinde yer alan düzenleme taleplerinin gerçek bir eğitim reformu mu yoksa sembolik bir siyasi pozisyon mu olduğu sorusu önem kazanıyor.

Bugün Türkiye’de ailelerin en çok konuştuğu meselelerden biri eğitim kalitesi. Üniversite mezunu gençlerin iş bulamaması, öğrencilerin uluslararası sınavlarda geride kalması ve okullar arasındaki fırsat eşitsizliği toplumun geniş kesimlerini ilgilendiriyor.

Fakat laiklik merkezli son tartışmaya bakıldığında, bu konuların neredeyse hiç konuşulmadığı görülüyor.

Şu soruyu sormak gerekiyor:

Bu tartışma öğrencilerin daha iyi eğitim almasına katkı sağlayacak mı?

Bir öğrencinin matematik başarısı bu polemiklerden etkilenir mi?

Bir gencin bilim üretme kapasitesi bu tartışmalarla artar mı?

Açık konuşmak gerekirse, hayır.

Türkiye’nin eğitim meselesi ideolojik başlıklardan çok daha somut problemler içeriyor: öğretmen niteliği, okul altyapısı, sınav sistemi, müfredatın çağın ihtiyaçlarına uyumu…

Bu sorunlar çözülmeden yapılan tartışmalar ise çoğu zaman siyasi pozisyon üretmekten öteye gitmiyor

Belki de en kritik mesele burada ortaya çıkıyor.

Bugün Türkiye’de gençler yalnızca eğitim sisteminden değil, gelecek beklentilerinden de şikâyetçi. Yurt dışına gitme isteği her yıl artıyor. Üniversite öğrencileri mezuniyet sonrası hayatlarını planlamakta zorlanıyor.

Böyle bir atmosferde siyaset gençlere ne söylüyor?

Onlara daha iyi bir eğitim sistemi mi vaat ediyor,

yoksa yeni ideolojik tartışmalar mı sunuyor?

Birçok genç için cevap oldukça net: Siyaset çoğu zaman onların gerçek gündeminden uzak.

Bu nedenle laiklik tartışmasının gençler açısından ne ifade ettiğini de düşünmek gerekiyor. Gençlerin büyük bölümü için mesele kavramların kendisinden çok hayat şartlarıdır.

İş bulabilecek miyim?

Bu ülkede yaşayabilecek miyim?

Geleceğim burada mı?

Bu soruların gölgesinde yürüyen bir tartışmanın toplumda geniş bir karşılık bulması kolay değildir.

Türkiye’de siyaset zaman zaman zor meselelerden kaçmak için daha kolay tartışmalara yönelir. Kimlik, sembol ve ideoloji başlıkları bu nedenle sık sık gündeme gelir.

Çünkü bu konular üzerinde konuşmak daha kolaydır.

Bir eğitim reformu hazırlamak zordur.

Ekonomik sorunları çözmek zordur.

Gençlere umut verecek bir gelecek inşa etmek ise çok daha zordur.

Ama bir kavram üzerinden polemik üretmek oldukça kolaydır.

Bu yüzden laiklik tartışmasının gerçekten eğitimle mi ilgili olduğu, yoksa siyasetin alışıldık reflekslerinden biri mi olduğu sorusu önemlidir.

Ramazan ayının toplumsal atmosferi aslında bu tartışmalara farklı bir açıdan bakmayı gerektiriyor.

Bu ay, toplumsal kırılmaları büyütmenin değil, ortak zeminleri hatırlamanın zamanıdır. Farklı görüşlerin daha sert biçimde karşı karşıya getirildiği bir siyaset dili ise bunun tam tersini yapar.

Bu nedenle tartışmanın kendisinden önce şu sorunun sorulması gerekiyor:

Toplum gerçekten bunu mu konuşmak istiyor?

Yoksa Türkiye’nin çok daha acil meseleleri mi var?

Bugün ortaya çıkan tablo, birkaç temel soruya işaret ediyor:

Bu tartışma neden özellikle Ramazan ayında başlatıldı?

Eğitim sisteminin gerçek sorunları neden ikinci planda kaldı?

Yapılmak istenen düzenlemeler öğrencilerin hayatında somut bir değişiklik yaratacak mı?

Gençlerin geleceğe dair umutsuzluğu bu tartışmalarla azalacak mı?

Bu soruların cevabı verilmeden yürütülen her tartışma eksik kalacaktır.

Türkiye’nin eğitim meselesi ideolojik başlıklardan çok daha büyük ve karmaşık bir alanı kapsıyor. Kaliteli eğitim, bilim üretimi, özgüveni yüksek gençler ve güçlü bir gelecek…

Gerçek reformlar bu başlıklardan doğar.

Laiklik tartışması ise ancak bu sorunları çözmeye katkı sağladığı ölçüde anlamlı olabilir. Aksi hâlde, siyasetin kısa ömürlü gündemlerinden biri olarak kalır.

Ve belki de asıl mesele şudur:

Türkiye gerçekten hangi konuları konuşmak istiyor?